Milan, due rientri in gruppo in vista della Champions (Di domenica 17 ottobre 2021) Allenamento Milan, i rossoneri ritrovano Ibrahimovic e Bakayoo in vista della partita di Champions contro il Porto Lavoro senza sosta per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello questa mattina per iniziare a preparare il prossimo match di Champions League che li vedrà impegnati contro il Porto martedì 19 ottobre. IL REPORTIn palestra per il classico lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa. Dopo aver svolto l'attivazione muscolare in palestra, riscaldamento sul campo con alcuni esercizi atletici eseguiti tra ostacoli e coni poi torelli prima di iniziare una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione ...

