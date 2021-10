La caduta dei portuali. I No Pass si prendono il fronte di Trieste

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Fino al 20 ottobre (tra tre giorni, ndr) siamo qui perché siamo legittimati a farlo, dopodiché saremo legittimati se qualcuno prorogherà lo sciopero. Una cosa è certa, noi non molliamo”. A metà pomeriggio ‘Ciccio’ Puzzer prende il microfono e prova a chiarire quanto è successo nelle ultime 24 ore, le più accese e complicate da quando idihanno deciso di cavalcare la protesta contro il Green, trasformando lo scalo del capoluogo giuliano nell’avamposto del dissenso, la capitale di chi “non molla mai”, il palcoscenico degli irriducibili No. Commosso, Stefano Puzzer ha ribadito la sua intenzione di dimettersi da leader del sindacato autonomo Clpt dopo la frattura negata a parole ma evidente nei fatti tra ie il variegato Movimento No Greenche ...

