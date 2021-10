Kovalenko | e Castori rischia

Advertising

infoitsport : Castori: “Calati nel secondo tempo, gol di Kovalenko una perla” - cdsnews : Castori: “Calati nel secondo tempo, gol di Kovalenko una perla” - serieAnews_com : Lo #Spezia rimonta la #Salernitana nella ripresa #SpeziaSalernitana #SerieA - cecilia_viti : RT @lamortevito: Simy illude Castori, Strelec e Kovalenko fanno gioire Thiago: lo Spezia batte 2-1 la Salernitana #SpeziaSalernitana #Seri… - lamortevito : Simy illude Castori, Strelec e Kovalenko fanno gioire Thiago: lo Spezia batte 2-1 la Salernitana… -

Allenatore:6. Arbitro: Massa di Imperia 6.5. Reti: pt 39' Simy, st 6' Strelec, 31'. Note: ammoniti: Obi, Coulibaly M., Gyasi, Ranieri, Manaj. Angoli 10 - 2: Recupero 3' pt, 6'+1' ...Allenatore: Fabrizio. CRONACA DELLA PARTITA pagelle disponibili a partire dalle ore 10 di ... al 39 pt Simeon Nwankwo, al 6 st Dávid Strelec, al 31 st ViktorAmmoniti : al 17 st ...SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 7; Gyomber 6 (20’pt Kechrida 6.5), Strandberg 6.5, Gagliolo 6.5, Ranieri 5.5 (40’st Zortea sv); Coulibaly M. 6 (40’st Vergani sv), Di Tacchio 5.5, Kastanos 6 (23’st Schiav ...Massimo Benedetti Let history repeat itslef, lo diciamo all’americana in omaggio alla proprietà. Come due anni fa a Pescara, più o meno di questi tempi (era il 19 ottobre), lo Spezia che alla fine del ...