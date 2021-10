Juventus-Roma 1-0 all’intervallo, Locatelli: “Continuare così e vincere questa partita” (Di domenica 17 ottobre 2021) Intercettato dal bordocampista di DAZN, Manuel Locatelli ha rilasciato una breve intervista al fischio finale del primo tempo di Juventus-Roma, con i bianconeri che conducono il risultato 1-0 grazie al fortunoso gol di Moise Kean, dagli sviluppi di un “batti e ribatti” tra lui e Rodrigo Bentancur allo scoccare del quarto d’ora di gioco. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, le parole di Allegri e Bernardeschi prima del match Queste le parole del centrocampista italiano: “Sinceramente non ho ben capito cos’è successo sull’episodio del calcio di rigore, è stato un po’ un casino, ma menomale che Szczesny ha parato. Dobbiamo Continuare così e vincere la partita.” L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Intercettato dal bordocampista di DAZN, Manuelha rilasciato una breve intervista al fischio finale del primo tempo di, con i bianconeri che conducono il risultato 1-0 grazie al fortunoso gol di Moise Kean, dagli sviluppi di un “batti e ribatti” tra lui e Rodrigo Bentancur allo scoccare del quarto d’ora di gioco. LEGGI ANCHE:, le parole di Allegri e Bernardeschi prima del match Queste le parole del centrocampista italiano: “Sinceramente non ho ben capito cos’è successo sull’episodio del calcio di rigore, è stato un po’ un casino, ma menomale che Szczesny ha parato. Dobbiamola.” L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

