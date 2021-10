Iranda del Nord | follia del portiere del Glentoran | aggredisce con calci e pugni un compagno Il video

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 ottobre 2021) Clamoroso episodio accaduto nel campionatoirlandese. Durante il pareggio per 2-2 del, contro il Coleraine all’Oval, ildei padroni di casa, Aaron McCarey si è scagliato contro il difensore Bobby Burns, dopo che Friel ha segnato il gol del pareggio al 79esimo. Il difensore è reo di aver causato il gol con un errore grossolano, ma la reazione delè davvero assurda. Il, infuriato per la rete subita, ha aggredito ildi squadra, lo ha afferrato per la maglia e l’ha trascinato sul campo per qualche metro. Un suo, addirittura, per fermarlo, gli ha tirato una pallonata addosso. L’arbitro ha subito mostrato il cartellino rosso ed è uscito tra i fischi. Nell’incredibile sequenza. GOAL + ...