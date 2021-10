Gli esperti | «Non abbiamo idea | mai visto prima» Choc nel mondo intero

(Di domenica 17 ottobre 2021) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. È un veicolo ipersonico cinese con capacità nucleare il nuovo incubo dei servizi di intelligence americani. Ad agosto un razzo Lunga Marcia ha portato nello spazio, in un’orbita bassa, un ordigno che ha compiuto un giro intorno alla Terradi scendere contro l’obiettivo fissato per il test. Il bersaglio è stato mancato di una trentina di chilometri, secondo i rilevamenti americani, ma il problema più allarmante è che il progresso della Cina nel campo delle armi ipersoniche ha completamente preso alla sprovvista i servizi di informazione. «Nondi come siano riusciti a compiere un test del genere», ha detto una fonte al Financial Times . Gli ordigni ipersonici, che volano tra le cinque e le sei volte più veloci del suono, fino a 6.200 chilometri ...

Advertising

1411nico : Gli esperti di calcio che a luglio sfottevano #Fagioli... - AzzoJacopo : RT @AntonioCorsa: Gli esperti rispondono. - thaios_93 : RT @BiologiScienza: Sapete cosa convince le persone a vaccinarsi? Gli esperti di cui si fidano. Medici, infermieri, farmacisti (ecc...) che… - PiLu975 : @_EvelynDeavor_ ripeto non sò sicuro de quello che ho scritto servirebbero gli esperti... - BrizioViane : RT @AntonioCorsa: Gli esperti rispondono. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esperti

Nova News

All'ingresso, ad accogliereospiti, una riproduzione della De Lorean , l'iconica automobile del ... dove più di 100 chirurghi saranno formati sul campo assistiti da colleghi piùcosì da ...Ben presto peròcominciano a chiedersi quale sia il destino migliore per le rare e mitiche bestie in cui si imbattono: mostrarle nei confini di un criptozoo o lasciarle nascoste e ...Proprio lui in molti interventi ha ribadito la necessità di “proteggere il cyberspace per proteggere l’economia” e di “stipendi buoni” per mantenere gli esperti nel nostro Paese, ed evitare ...Una consulenza a Dubai è la chiave vincente, fondamentale per aprire una società con successo. La costituzione di una società a Dubai richiede l’attenta valutazioni di molti fattori, che possono deter ...