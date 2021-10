“Ghostbusters | Legacy” | Jason Reitman raccoglie l’eredità degli anni ’80

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 ottobre 2021) Torna sullo schermo il logoacchiappafantasmi con Ghosbusters:, quarto film del franchise Ghosbusters iniziato nel 1984. Alla regia c’è il figlio di Ivan, che ha lavorato a stretto contatto con il padre per cercare di ricreare le atmosfere dei suoi film originali. Il film uscirà nelle sale italiane il 18 novembre 2021, ma noi abbiamo avuto l’opportunità di vederlo in anteprima europea alla Festa del Cinema di Roma, presentato come film d’apertura del programma di Alice nella Città. Ecco quindi le impressioni di una fan sfegatata dei Ghosbusters originali. “Who you gonna call?!” Un fenomeno culturale iniziato nel 1984 con il fortunato primo film di quello che sarebbe poi diventato un franchise., diretto ...