Genoa, Ballardini a rischio esonero: col Sassuolo una fetta di conferma (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Genoa ha bisogno di tornare a vincere e contro il Sassuolo Ballardini si gioca una fetta della conferma, altrimenti potrebbe essere esonero Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Genoa–Sassuolo potrebbe essere una partita chiave per Davide Ballardini che ora rischia l'esonero. L'allenatore rossoblù quest'anno ha vinto una sola volta contro il Cagliari e ora la sua posizione traballa. In caso di mancata vittoria con il Sassuolo, Ballardini inizierebbe a trabballare seriamente. Decisive saranno per il suo futuro le prossime tre partite: dopo i neroverdi i rossoblù sfideranno Torino e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

