Francia | storico sorpasso | i consumi di mozzarella superano quelli di Camembert | boom per la Bufala Campana Dop

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 ottobre 2021)in, dove idivaccina e diinsieme hanno superatodel formaggio simbolo francese, il. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, secondo cui, a settembre, le vendite del compartosono state superiori per la prima volta a quelle del re dei formaggi francesi. Per la prima volta in, quindi, la curva delle vendite di, in calo regolare del 3% all’anno, è passata al di sotto delle vendite di mozzarelle, che vedono invece una crescita annuale del 5%, ha spiegato al quotidiano francesce Fabrice Collier, presidente di Snfc, un sindacato che riunisce i produttori didella Normandia. ...