Federica Brignone: «Il mio non è un team privato. Diciamolo, con i maschi è tutto più facile» (Di domenica 17 ottobre 2021) Il prossimo weekend comincerà la stagione sciistica. Prima tappa della Coppa del mondo a Solden. Poi un mese di stop. Federica Brignone, come rivelato dal Corriere dello sport, non si allenerà più con Goggia e Bassino. La sciatrice, due stagioni fa vincitrice della Coppa del mondo (una vittoria alquanto discussa tra cancellazione di gare per Covid e ritiro temporaneo della Shiffrin per la morte del padre), rilascia un’intervista a La Stampa: «Con mio fratello non potevo far parte del team élite. Volevo Davide con me. Attenzione, il mio non è un team privato, faccio parte della federazione a tutti gli effetti, ma lavoro con lui e con Sbardellotto, (lo skiman l’uomo che fa miracoli con gli sci, già con Deborah Compagnoni, ndr). Dovevo reagire cambiando qualcosa. La scorsa primavera ero demotivata». La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Il prossimo weekend comincerà la stagione sciistica. Prima tappa della Coppa del mondo a Solden. Poi un mese di stop., come rivelato dal Corriere dello sport, non si allenerà più con Goggia e Bassino. La sciatrice, due stagioni fa vincitrice della Coppa del mondo (una vittoria alquanto discussa tra cancellazione di gare per Covid e ritiro temporaneo della Shiffrin per la morte del padre), rilascia un’intervista a La Stampa: «Con mio fratello non potevo far parte delélite. Volevo Davide con me. Attenzione, il mio non è un, faccio parte della federazione a tutti gli effetti, ma lavoro con lui e con Sbardellotto, (lo skiman l’uomo che fa miracoli con gli sci, già con Deborah Compagnoni, ndr). Dovevo reagire cambiando qualcosa. La scorsa primavera ero demotivata». La ...

