Deteneva droga, ordigni e sigarette contrabbando: 26enne arrestato a Napoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Deteneva droga, ordigni esplosivi e sigarette di contrabbando: Francesco Coppola, 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nelle aree sensibili di Sant’Antimo dai carabinieri della tenenza locale, insieme a quelli del Reggimento Campania. Coppola Deteneva 14 grammi di hashish, 4 di marijuana, 12 chili di sigarette di contrabbando, quattro ordigni esplosivi artigianali dal corpo cilindrico e una paletta da segnalazione, come quelle utilizzate dalle forze dell’ordine. Coppola è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio; il materiale sotto sequestro. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoesplosivi edi: Francesco Coppola, 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è statodurante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nelle aree sensibili di Sant’Antimo dai carabinieri della tenenza locale, insieme a quelli del Reggimento Campania. Coppola14 grammi di hashish, 4 di marijuana, 12 chili didi, quattroesplosivi artigianali dal corpo cilindrico e una paletta da segnalazione, come quelle utilizzate dalle forze dell’ordine. Coppola è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio; il materiale sotto sequestro. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** Deteneva droga, #Ordigni e sigarette contrabbando: 26enne arrestato a ##Napoli ** - PrimaStampa_eu : Arrestata giovane ragazza: deteneva oltre un chilo di droga, era appena giunta in città a bordo di un pullman di li… - GruppoIeC : Cosenza. Arrestato 27enne, deteneva esplosivo, armi e droga - - lametino : Deteneva droga in casa, Polizia arresta un 41enne di Catanzaro per spaccio - -