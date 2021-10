Coronavirus | più tamponi meno contagi Risalgono i morti ma terapie intensive sempre più vuote

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 17 ottobre 2021) Calano i nuovi casi di Covid in Italia, aumentano leggermente i ricoveri che da giorni registravano un segno. Una piccola risalita invece si registra suirispetto a ieri. Intanto, con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni, 100.595.790 nello specifico. Lo 'sprint' si è dunque registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori: tra il 14 ed il 16 ottobre sono stati infatti scaricati ben 2,5 milioni con il record toccato proprio venerdì (867.039). Di questi ultimi la grande maggioranza (1,8 milioni) sono a seguito di; seguono quelli derivanti da vaccinazione (643.184) e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).Scarica l'odierno bollettino del ministero della SaluteDall'odierno ...