Classifica Superbike Mondiale 2021: Toprak Razgatlioglu vola a +30 su Jonathan Rea! (Di domenica 17 ottobre 2021) Classifica Mondiale Superbike 2021 Classifica PILOTI 1 Toprak Razgatlioglu 531 YAMAHA 2 Jonathan REA 501 KAWASAKI 3 SCOTT REDDING 465 DUCATI 4 MICHAEL RUBEN RINALDI 278 DUCATI 5 ANDREA LOCATELLI 270 YAMAHA 6 MICHAEL VAN DER MARK 236 BMW 7 ALEX LOWES 213 KAWASAKI 8 GARRETT GERLOFF 213 YAMAHA 9 AXEL BASSANI 199 DUCATI 10 ALVARO BAUTISTA 180 HONDA 11 TOM SYKES 167 BMW 12 LEON HASLAM 134 HONDA 13 CHAZ DAVIES 131 DUCATI 14 KOHTA NOZANE 54 YAMAHA 15 LORIS BAZ 53 DUCATI 16 TITO RABAT 50 KAWASAKI 17 LUCAS MAHIAS 44 KAWASAKI 18 EUGENE LAVERTY 40 BMW 19 ISAAC VINALES 35 KAWASAKI 20 CHRISTOPHE PONSSON 31 YAMAHA 21 LEANDRO MERCADO 26 HONDA 22 JONAS FOLGER 21 BMW 23 SAMUELE CAVALIERI 12 DUCATI 24 MARVIN FRITZ 6 YAMAHA 25 LORIS CRESSON 3 KAWASAKI 26 ANDREA MANTOVANI ...

