Buttate a terra con lo scooter da una macchina che non si ferma | due feriti Caccia al pirata della strada

(Di domenica 17 ottobre 2021) ANCONA - Urta con l'auto unocon in sella due persone, rimaste ferite non in maniera grave a seguitocaduta, e poi la persona al volante si è allontanata. È accaduto ieri sera sulla ...

Advertising

FRANKTHESHOW : Mi spiegate per quale oscuro e assurdo motivo quando finite di fumare avete il pattume accanto a voi ma buttate lo… - costantonio11 : Oggi dalla #GazzettadelloSport apprendo che il #FairPlay è una cosa molto relativa. Bene, benissimo. Guai a voi… - MarkoSpasitelj : @borghi_claudio Borghi chiudetevi nel cesso e buttate le chiavi bello scarico perché stata dicendo un sacco di stro… - 92SDILF : sono tristissima è completamente rotondo morbido se lo buttate per terra rimbalza è soffice profumato una pagnotta… - capitanFrakassa : @BuddaXoX @TheGattoRognoso Ai fumatori infatti è stato vietato di fumare nei luoghi pubblici. Io sono un coglione f… -

Ultime Notizie dalla rete : Buttate terra

corriereadriatico.it

ANCONA - Urta con l'auto uno scooter con in sella due persone, rimaste ferite non in maniera grave a seguito della caduta, e poi la persona al volante si è allontanata. È accaduto ieri sera sulla ...Il funerale si svolgerà a Tramonti, frazione Gete, in provincia di Salerno, suad'origine. "Papà ci ha chiesto di essere cremato e desiderava che le sue ceneri fosseronel mare della ...ANCONA - Urta con l'auto uno scooter con in sella due persone, rimaste ferite non in maniera grave a seguito della caduta, e poi la persona al volante si è allontanata. È ...In collegamento per DAZN, l'ex capitano e centrocampista del Milan ha analizzato il caso che ha fatto infuriare i nerazzurri.