Bomba U&D | Joele scoppia dopo la cacciata e smaschera la De Filippi “Sapeva tutto | era organizzato Cos’è successo davvero”

Leggi su cityroma

(Di domenica 17 ottobre 2021)Milanl’addio a Uomini e Donne ammette: “Ho fatto un errore” Ieri finalmente è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la ‘’ diMilan da parte di Maria De. Ora a parlare è proprioMilan ai microfoni di FanPage: “Ho fatto un errore, una stupidaggine. Volevo vedere se Ilaria ci tenevaa me. E la cosa l’ho subito detta alla redazione”. Stando alla sua versione dei fatti avrebbe subito ammesso della cosa tra lui e Ilaria alla redazione e che le ha detto quello che ha detto solo per vedere una sua reazione. Insomma la redazioneogni cosa della proposta e anche del fatto che l’avesse fatta solo per mettere alla prova la ragazza. A detta dila sua uscita di scena sarebbe ...