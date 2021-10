Ballottaggi, si va al voto per l’elezione del sindaco in 65 comuni (Di domenica 17 ottobre 2021) Si aprono oggi e domani le urne per i Ballottaggi che coinvolgeranno ben 65 comuni. Roma, Trieste, Torino le città più importanti in cui si misureranno i candidati e le varie forze politiche. Centrodestra vs centrosinistra. Ballottaggi, si torna al volto per decidere i sindaci di 65 comuni Si sono insediati oggi i seggi e sono cominciate le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione per i Ballottaggi di domani e lunedì prossimo che coinvolgeranno 65 comuni. Le urne, infatti, saranno aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio dei voti comincerà non appena ci sarà la chiusura della votazione di lunedì. Le elezioni coinvolgeranno ben circa 5 milioni di elettori e interesserà Roma, Torino e Trieste. Si voterà per eleggere il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Si aprono oggi e domani le urne per iche coinvolgeranno ben 65. Roma, Trieste, Torino le città più importanti in cui si misureranno i candidati e le varie forze politiche. Centrodestra vs centrosinistra., si torna al volto per decidere i sindaci di 65Si sono insediati oggi i seggi e sono cominciate le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione per idi domani e lunedì prossimo che coinvolgeranno 65. Le urne, infatti, saranno aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio dei voti comincerà non appena ci sarà la chiusura della votazione di lunedì. Le elezioni coinvolgeranno ben circa 5 milioni di elettori e interesserà Roma, Torino e Trieste. Si voterà per eleggere il ...

