Ballottaggi 2021 | affluenza in netto calo | a Roma ha votato il 30% dei cittadini

Roma – affluenza in netto calo per i Ballottaggi delle elezioni amministrative 2021 rispetto al primo turno. Per i 63 comuni chiamati a eleggere i sindaci, l'affluenza alla chiusura delle urne alle 23 è al 33,32%, in netto calo rispetto al 39,86% del primo turno. Alle 19 l'affluenza (63 Comuni su 63) si era attestata al 26,71%, in calo rispetto al primo turno quando allo stesso orario aveva votato il 31,65% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza non toccava il 10%: nell'ultima rilevazione aveva infatti votato il 9,73% degli aventi diritto contro il 12,18% del primo turno. I dati di Roma e Torino A Roma, alla ...

