Striscia la notizia | Federica Pellegrini svela i baci con Rosolino

Federica Pellegrini, quali rivelazioni scottanti ha confessato a Striscia la notizia? Riguardano Rosolino. La campionessa di nuoto ha ricevuto il Tapiro d'Oro a seguito delle dichiarazioni del collega ed ha ammesso un flirt con il collega 43enne napoletano: "Avevo sedici anni". Federica Pellegrini riceve il Tapiro d'oro da "Striscia la notizia". La campionessa di nuoto ha dichiarato di esserci rimasta male per le dichiarazioni di Massimiliano Rosolino e poi ha confessato che si è baciata con il collega 43enne. La campionessa di nuoto ha ricevuto il tapiro d'oro dalle mani di Valerio Staffelli.

