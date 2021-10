Spezia - Salernitana | le pagelle | Kovalenko show da 7 | 5 Obi merita 7

(Di sabato 16 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

Gazzetta_it : Risultato finale, Spezia-Salernitana 2-1 - SkySport : SPEZIA-SALERNITANA 2-1 Risultato finale ? ? #Simy (39') ? #Strelec (51') ? #Kovalenko (76') ??… - DiMarzio : #Salernitana, primo gol per #Simy in casa dello #Spezia - LIGIFootball : #SerieA FT: Lazio 3-1 Inter Milan Spezia 2-1 Salernitana - spezianews : TOP & FLOP di Spezia-Salernitana - Kovalenko geniale, Maggiore speciale -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Salernitana

Nel pomeriggio, ad aprire la giornata era stato il match tra, finito 2 - 1 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Stasera Milan - Verona (in diretta su Sky). Il tabellino di ...Torna titolare: è stato l'ultimo a uscire imbattuto, lo scorso febbraio col Milan. Non si ripete, ma regala una parata di classe su Simy. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti ...LA SPEZIA - Lo Spezia, finora vittorioso soltanto al Penzo sul Venezia e mai capace di imporsi al Picco, ospita la Salernitana che prima della sosta aveva ottenuto la prima vittoria superando il Genoa ...Alle 15 lo Spezia ha affrontato la Salernitana vincendo per 2-1. In caso di vittoria, il Milan potrebbe allungare in classifica sui nerazzurri che rischiano di finire al quarto posto. Entra nel vivo l ...