Simy non basta, la Salernitana si fa rimontare: lo Spezia vince 2-1

Tempo di lettura: < 1 minutoTermina 2-1 la gara tra Spezia e Salernitana valida per l'anticipo dell'8^ giornata di serie A. A sbloccare il match nel primo tempo sono stati gli ospiti con Simy. I padroni di casa, tuttavia, sono riusciti a recuperare il match andando a segno nella ripresa con Strelec e Kovalenko.

Spezia-Salernitana 2-1

Reti: 39'pt Simy, 6'st Strelec, 31? st Kovalenko

Spezia (4-3-2-1): Provedel, Ferrer, Nikolaou, Hristov, Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Antiste, Salcedo (29? st Padgoreanu), Strelec (23? st Manaj), Nzola (23? st Verde). (1 Zoet, 77 Bertola, 31 Sher, 76 Deloriè, 40 Zovko) All.Thiago Motta

Salernitana (4-3-1-2): Belec, Gyomber (20? pt Kechrida), Strandberg, Gagliolo, Ranieri (39? st Zortea), Coulibaly (40? st Vergani),

Ultime Notizie dalla rete : Simy non Vittoria in rimonta per lo Spezia, Salernitana ko ... poi offre un gran pallone a Simy che calcia a botta sicura chiamando Provedel al grande intervento a mano aperta. Il portiere dello Spezia non può nulla un minuto più tardi, al 39 , quando la ...

Salernitana, Castori: 'Ora non dobbiamo demoralizzarci' Poca fiducia ? All'apparenza sì, il secondo tempo è stato troppo dimesso e non siamo stati ... Simy ? Bellissimo il suo gol e l'azione, finalmente si è sbloccato e tutto sommato abbiamo fatto una gara ...

Simy non basta alla Salernitana, lo Spezia vola con Strelec e Kovalenko

Serie A: Spezia-Salernitana 2-1, vittoria convincente dei liguri Oggi pomeriggio allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia si è giocato lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana.

