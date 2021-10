Roma | McGregor a cena con Mourinho | “Quest’uomo è una leggenda”

(Di sabato 16 ottobre 2021) In occasione delle sue vacanze a, Conorha incontrato l’allenatore dei giallorossi José. “è una, lo rispetto molto” ha dichiarato il campione di Mma. Inoltre, il 33enne irlandese ha postato sui social una foto in cui è immortalato acon il tecnico portoghese. Per l’occasione, lo Special One gli ha regalato una maglietta della. Di seguito lo scatto. Conor& Josèin Rome. pic.twitter.com/Jkb5eP80wf — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 16, 2021 SportFace.

