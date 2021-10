Incidente tra autobus e vettura: un morto e un ferito (Di sabato 16 ottobre 2021) Incidente tra autobus e vettura alle porte della capitale: in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti Foto Vigili del FuocoAncora un Incidente sulle strade italiane e purtroppo si conta una nuova vittima. Teatro dell’impatto che è risultato fatale è stato Casal Bernocchi alle porte di Roma. Erano le 5 circa di questa mattina quando si sono scontrati un’auto e un autobus di linea 017. Per la precisione il fatto è avvenuto all’altezza del civico 1683 di via Ostiense. La vittima era a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro, una Nissan Qashqa: si tratta di un ragazzo di 29 anni. Immediati sono giunti i soccorsi sul posto ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso di omicidio-suicidio, resta senza genitori un bambino ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 ottobre 2021)traalle porte della capitale: in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti Foto Vigili del FuocoAncora unsulle strade italiane e purtroppo si conta una nuova vittima. Teatro dell’impatto che è risultato fatale è stato Casal Bernocchi alle porte di Roma. Erano le 5 circa di questa mattina quando si sono scontrati un’auto e undi linea 017. Per la precisione il fatto è avvenuto all’altezza del civico 1683 di via Ostiense. La vittima era a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro, una Nissan Qashqa: si tratta di un ragazzo di 29 anni. Immediati sono giunti i soccorsi sul posto ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso di omicidio-suicidio, resta senza genitori un bambino ...

