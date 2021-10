Green pass | portuali Trieste | Torniamo a lavoro Poi il dietrofront | “Presidio continua”

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - savsaverio_sav : RT @Verdun75: Perché invece di parlare solo dei no green pass non parlano anche de 43 milioni di vaccinati che ieri sono andati tranquillam… - FSergio84260141 : RT @byoblu: Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Alessandro Barbero, Diego Fusaro, Enrico Montesano, Enrico Ruggeri raggiungano Trieste per d… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ha ricevuto tutte e due le dosi di vaccino anti covid, ma il suonon arriva . È l'incubo vissuto da un'insegnante di Empoli. La prima e seconda dose di AstraZeneca le ha ricevute in Scozia , ma in Italia la sua vaccinazione non risulta e, dunque, non ...No obbligoper componenti seggi Pur essendo entrato in vigore da ieri l'obbligo del, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (...Dopo una breve sosta in piazza del Duomo, il corteo dei no green pass è ripartito attraversando piazza Fontana. Un ampio gruppo di manifestanti No Green Pass ha raggiunto piazza Duomo a Milano, e ha d ...Una militante rimane lievemente ferita alla testa, altri due anarchici, vecchie conoscenze della Digos, sono arrestati e portati in Questura. Vogliono bloccare Milano e ancora una volta ci riescono co ...