Giornalismo in lutto Addio a una “firma storica” | con un record invidiato da tanti suoi colleghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ilitaliano perde una figura importante. La notizia della sua morte è stata comunicata qualche ora fa e ha lasciato nel dolore parenti, amici eche hanno condivisomomenti con il professionista. Originario della città di Torino, aveva deciso di trasferirsi in Liguria e più precisamente nel comune di Sanremo quando era solamente un ragazzo. Da qui in poi solo successi professionali nella sua vita da giornalista. Infatti, era apprezzato dassimi lettori e non solo. Era riuscito a diventare in poco tempo una delle persone più celebri e preparate della zona sanremese, ma anche nel resto d’Italia il suo nome è stato poi conosciuto. Non a caso è stato capo servizio del giornale ‘La Stampa’ per tanto tempo. Un cronista davvero in gamba, che oggi lascia un vuoto incolmabile in questo mondo. ...