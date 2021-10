(Di sabato 16 ottobre 2021) Nascono i primi attriti e le prime divergenze tra le principesse. Jessica,al Gf Vip 6 sono considerato un concorrente unico. Nelle nomination della puntata di ieri sera, le sorelle non erano d’accordo sul nome da fare.avrebbe voluto nominare, invece Jessica eavevano in mente di dare il loro voto a Raffaella Fico, come poi alla fine è stato., dopo la diretta di Canale 5, parlando con Jo e Ainett, ha detto le sue perplessità: Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose ...

Advertising

infoitsalute : Gf Vip 6, Clarissa e Lulù Selassié ai ferri corti a causa di Soleil Sorge - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa e Lulù Selassié ai ferri corti a causa di Soleil Sorge: “Spero ci dividano” - infoitsalute : Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip - infoitsalute : GF Vip, terrore nella notte. Clarissa Selassiè: “Sento urla, chiudiamoci dentro” - infoitsalute : Clarissa Selassiè, terrore nella notte al GF Vip/ “Sento urla di una donna, chiudete la porta” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Clarissa

... le concorrenti dell'ultima edizione del 'Grande Fratello' in onda su Canale 5 con la ... Per questo motivo, come riportato dal sito ' Biccy ', vorrebbe che dalla prossima settimana si ...Le sorelle Selassiè cominciano a mostrare insofferenza per via del gioco. Ed infatti, essendo in tre, hanno delle difficoltà durante le nomination del Grande FratelloSelassiè contro le sorelle per 'colpa' di Soleil Proprio per questo motivo, così come riportano i colleghi di Biccy ,dopo la diretta del GF, si sarebbe sfogata con Jo ...Gf Vip 6, Clarissa e Lulù Selassié ai ferri corti a causa di Soleil Sorge: "Spero ci dividano". Nascono le prime divergenze tra ...Tra le sorelle Selassiè sembra esserci un po' di tensione, ed a quanto pare Clarissa non condivide del tutto la decisione di non mandare in nomination Soleil Sorgè.