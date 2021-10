Ex Colonie Enel | rilasciato il permesso | ora saranno costruiti 28 appartamenti Hotel in stand by ma ci saranno altre strutture

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colonie Enel

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Rilasciato il permesso di costruire per l'exsul lungomare Da Vinci, dove i lavori inizieranno entro la fine del mese. La società Iniziative Turistiche, che fa capo a Giulio Benni e che si occuperà di realizzare l'intervento, avrà ...Lungomare Da Vinci : qui sono stati stanziati ben 150.000 (!) per tornare al doppio senso nel tratto che va dal circolo Fratelli Bandiera fino al sottopasso delle ex. Oltre ad una scelta ...SENIGALLIA - Rilasciato il permesso di costruire per l’ex Colonie Enel sul lungomare Da Vinci, dove i lavori inizieranno entro la fine del mese. La società Iniziative ...