Europei, Daily Mail’: “Inghilterra favorita per ospitare l’edizione del 2028” (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo il Daily Mail, sarà l’Inghilterra ad ospitare gli Europei nel 2028. Nonostante il paese sia già stato sede delle fasi finali di Euro 2020, potrebbe essere confermato anche per la rassegna continentale in programma tra sette anni. Brutte notizie dunque per l’Italia, in lizza tra i paesi candidati. Secondo il tabloid britannico, inoltre, si tratterebbe di una sorta di premio di consolazione. Candidata anche per ospitare i Mondiali 2030, l’Inghilterra sarebbe ben distante da Spagna e Portogallo, che hanno presentato una candidatura congiunta e appaiono favoriti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo ilMail, sarà l’adglinel. Nonostante il paese sia già stato sede delle fasi finali di Euro 2020, potrebbe essere confermato anche per la rassegna continentale in programma tra sette anni. Brutte notizie dunque per l’Italia, in lizza tra i paesi candidati. Secondo il tabloid britannico, inoltre, si tratterebbe di una sorta di premio di consolazione. Candidata anche peri Mondiali 2030, l’sarebbe ben distante da Spagna e Portogallo, che hanno presentato una candidatura congiunta e appaiono favoriti. SportFace.

