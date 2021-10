Elezioni amministrative, ballottaggi anche in cinque Comuni della Puglia: oggi insediamento dei seggi Silenzio elettorale, domani e lunedì il voto per scegliere i sindaci (Di sabato 16 ottobre 2021) Cerignola nel foggiano, Noicattaro e Ruvo di Puglia nel barese, Ginosa e Massafra nel tarantino. oggi alle 16, in questi Comuni, si insediano i seggi di votazione per i ballottaggi, a due settimane dal primo turno delle Elezioni amministrative. Si voterà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, nei cinque Comuni pugliesi come negli altri d’Italia (a partire da Roma) chiamati al turno di ballottaggio per eleggere i sindaci. L'articolo Elezioni amministrative, ballottaggi anche in cinque Comuni della Puglia: ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 ottobre 2021) Cerignola nel fano, Noicattaro e Ruvo dinel barese, Ginosa e Massafra nel tarantino.alle 16, in questi, si insediano idi votazione per i, a due settimane dal primo turno delle. Si voteràdalle 7 alle 23 edalle 7 alle 15, neipugliesi come negli altri d’Italia (a partire da Roma) chiamati al turno dio per eleggere i. L'articoloin: ...

