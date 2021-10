“É impresentabile”: Milan-Verona, tifosi furiosi sui social (Di sabato 16 ottobre 2021) I sostenitori del Milan si sfogano sui social contro Oliver Giroud, la cui prestazione contro il Verona è al di sotto delle aspettative: zero approccio con la porta avversaria. La ripresa del campionato comincia difficilmente per il Milan. La squadra di Pioli, nel primo tempo del match casalingo contro il Verona, soccombe per 2 reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) I sostenitori delsi sfogano suicontro Oliver Giroud, la cui prestazione contro ilè al di sotto delle aspettative: zero approccio con la porta avversaria. La ripresa del campionato comincia difficilmente per il. La squadra di Pioli, nel primo tempo del match casalingo contro il, soccombe per 2 reti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fra_macri : @NonEvoluto Oggi non si può parlare di Milan. Non si possono regalere sempre 6-7 titolari o quasi, soprattutto quan… - MirkoFr : @EnrAie88 Io direi Milan impresentabile non ne fa una giusta. Diranno 'ecco questi non sono tifosi' io ho già compr… - massimobon1 : Balo Toure gioca contro....Maldini impresentabile....Giroud sicuramente ha ancora i postumi del covid(si)....Saleam… - p__antonio : @milan_corner Si Lo prendiamo proprio per fare numero perché è un rischio avere solo Tatarusanu e a quanto pare que… - _DamianoR : @milan_corner @ArchilocoFe1983 @illeaoiano @SimoneFracassi Ma poi figa oltre a Theo questo si è messo a dire che Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : impresentabile Milan Çakr e VAR? Cose turche! L'ingresso di Giroud? Cosa turca! ... con l'ingresso contemporaneo di un Giroud impresentabile . Anche questa è stata una cosa turca . ... Per far sì che il Milan si sbilanciasse, Simeone aveva rinunciato al pressing a centrocampo, ma così ...

Serie A/ A San Siro il pareggio degli errori, il Napoli vola e Sarri vince il derby Napoli e Milan sono lanciate in questa Sere A, tutte le altre non possono più buttare punti. ... Tutto il resto è stata fuffa, hanno un attacco vecchio e impresentabile. Per non parlare del centrocampo, ...

