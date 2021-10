CAROLYN SMITH: I MIEI ABITI DI BALLANDO IN BENEFICENZA PER L’ONCOLOGIA. IL CAST? MI ASPETTO GRANDI COSE (Di sabato 16 ottobre 2021) CAROLYN SMITH torna a presiedere la giuria di BALLANDO con le Stelle, da questa sera su Rai1. Meravigliosa donna, grande combattente, severissima e al tempo stesso dal cuore grande e sensibile. Intervistata da Oggi, CAROLYN svela che donerà in BENEFICENZA gli ABITI usati a BALLANDO per comprare un macchinario oncologico. Testimonial della terza dose, somministratale davanti a Figliuolo e Zaia, si dice pronta per la salute e il lavoro a ricevere anche una quarta dose. Non si può poi non parlare del CAST dello show di Milly Carlucci. Ecco alcuni passaggi. Quest’anno sarò più severa a BALLANDO Sarò più severa perché quest’anno non c’è uno che non abbia le potenzialità per ballare. Di solito, da noi arriva un cantante ogni morte di papa, ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 ottobre 2021)torna a presiedere la giuria dicon le Stelle, da questa sera su Rai1. Meravigliosa donna, grande combattente, severissima e al tempo stesso dal cuore grande e sensibile. Intervistata da Oggi,svela che donerà ingliusati aper comprare un macchinario oncologico. Testimonial della terza dose, somministratale davanti a Figliuolo e Zaia, si dice pronta per la salute e il lavoro a ricevere anche una quarta dose. Non si può poi non parlare deldello show di Milly Carlucci. Ecco alcuni passaggi. Quest’anno sarò più severa aSarò più severa perché quest’anno non c’è uno che non abbia le potenzialità per ballare. Di solito, da noi arriva un cantante ogni morte di papa, ...

