Brunori Sas è diventato papà | ecco Fiammetta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Una notizia bellissima arriva sulla pagina Instagram diSas . Il cantautore èe ha voluto condividere con i follower la gioia incontenibile per la nascita di. Ha ...

Advertising

nicchiadeitale2 : Roberta Giallo & Ermal Meta & Brunori Sas & Dente & Giulia Olivari - Can... - rockolpoprock : Brunori è diventato padre: “Ora manca solo la canzone melensa” - LivSkarsgard : Lei, lui, Firenze - Brunori Sas - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Brunori Sas - La verità - keepiingupwithE : è nata la figlia di brunori sas io aspetto almeno un singolo su di lei ora -

Ultime Notizie dalla rete : Brunori Sas

Una notizia bellissima arriva sulla pagina Instagram di. Il cantautore è diventato papà e ha voluto condividere con i follower la gioia incontenibile per la nascita di Fiammetta. Ha pubblicato uno scatto della piccolina, la prima figlia avuta ...e la compagna Simona Marrazzo sono diventati genitori. A confermarlo è il cantautore calabrese con un post pubblicato sui social, uno dei primi scatti della piccola Fiammetta ripresa ...Una notizia bellissima arriva sulla pagina Instagram di Brunori Sas. Il cantautore è diventato papà e ha voluto condividere con i follower la gioia incontenibile per la nascita di Fiammetta. Ha pubbli ...Gioia e "rimbambimento" per Brunori Sas: il cantautore ha annunciato al mondo la nascita della sua prima bambina, la piccola Fiammetta ...