Atp e Wta 2021, i tabelloni dei tornei della stagione (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2021. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2021 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 18 al 24 ottobre TABELLONE ATP ANVERSA TABELLONE ATP MOSCA TABELLONE WTA MOSCA TABELLONE WTA TENERIFE dal 27 settembre al 3 ottobre TABELLONE ATP SAN ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. dal 18 al 24 ottobre TABELLONE ATP ANVERSA TABELLONE ATP MOSCA TABELLONE WTA MOSCA TABELLONE WTA TENERIFE dal 27 settembre al 3 ottobre TABELLONE ATP SAN ...

Advertising

badrnotbader : Ons nella top10 è una cosa grandissima. Unica tennista africana che ha successo in ATP o WTA ?? - RSIsport : ?? Indian Wells, Norrie-Dimitrov in semifinale, al penultimo atto in campo femminile Jabeur e Badosa #ATP #WTA… - TENIPOcom : ATP 1000+WTA 1000 Indian Wells - Hard (Quarterfinal) I. Dodig/M. Melo (CRO/BRA) def. F. Fognini/L. Sonego (ITA) 6:3 4:6 10:8 - softestcler : io spero che il torneo wta lo vinca o angie o ons e l’atp grigor o stef - TennisSicilia : Uscita di scena agli ottavi per #Cecchinato al #ChallengerNapoli 2 È andata così ?? -