Andrà a processo l'ideatore della cannabis light in Italia. "Così si rischia la fine di un intero settore" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel 2017 Luca Marola lanciò la "marijuana legale". Ora, anche a causa di leggi poco chiare, finisce a giudizio per detenzione e spaccio. "Interpretazioni diverse a seconda delle procure"

