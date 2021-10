Ambra Angiolini e il Tapiro, arriva la replica di Striscia la Notizia. E svela anche i retroscena del servizio (Di sabato 16 ottobre 2021) Ambra Angiolini. il Tapiro della polemica. La clamorosa rottura tra l’ex volto di Non è la Rai e l’allenantore bianconero continua a richiamare riflessioni di ogni genere, soprattutto in merito alla discusissima consegna del Tapiro d’oro che avrebbe ricevuto Ambra da parte dell’inviato del tg satirico. La replica da parte della produzione di Striscia la Notizia non poteva che arrivare puntuale. Una rottura sofferta e per un motivo che sembra essere stato confermato anche dalla diretta interessata. Ambra Angiolini pronta a ricominciare dal “giorno zero”, ma non senza un polverone che ha accompagnato fin da subito le vicende private tra lei e il compagno, Massimiliano Allegri, con cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021). ildella polemica. La clamorosa rottura tra l’ex volto di Non è la Rai e l’allenantore bianconero continua a richiamare riflessioni di ogni genere, soprattutto in merito alla discusissima consegna deld’oro che avrebbe ricevutoda parte dell’inviato del tg satirico. Lada parte della produzione dilanon poteva chere puntuale. Una rottura sofferta e per un motivo che sembra essere stato confermatodalla diretta interessata.pronta a ricominciare dal “giorno zero”, ma non senza un polverone che ha accompagnato fin da subito le vicende private tra lei e il compagno, Massimiliano Allegri, con cui ...

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Il caso Ambra Angiolini. 'Lei attapirata e tu ridevi': odio social contro la Incontrada - Fra_xx93 : RT @Narr_Azioni: In Italia abbiamo ancora chi deride una persona per essere stata lasciata. Abbiamo ancora programmi televisivi che mancano… -