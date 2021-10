8 consigli di moda per un look fresco e raffinato, ma economico! (Di sabato 16 ottobre 2021) Desiderate essere eleganti senza sforzo? Ecco Per avere uno styling ben fatto, si possono attuare alcuni piccoli trucchi che possono trasformare un intero look. Dite addio ai classici tubini neri, ai tacchi a spillo e ai tailleur e scegliete dei pezzi che possano trasformare un intero guardaroba. Volete essere eleganti senza sforzo? Date un’occhiata a questi consigli! Per vestirvi bene e andare sul sicuro, scegliete sempre il nero. Vestirsi in total black, infatti, è sempre sinonimo di eleganza. Una vera e propria garanzia di gusto. Indossate il nero da capo a piedi, da capo a piedi, partendo dalla giacca fino ad arrivare alle scarpe. Per essere eleganti, scegliete la camicia. Un capo decisamente formale, in grado di valorizzare ogni tipo di abbinamento. Anche un semplice jeans, avrà un valore diverso, vedrete! Scegliete poi una giacca, abbinatela ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 ottobre 2021) Desiderate essere eleganti senza sforzo? Ecco Per avere uno styling ben fatto, si possono attuare alcuni piccoli trucchi che possono trasformare un intero. Dite addio ai classici tubini neri, ai tacchi a spillo e ai tailleur e scegliete dei pezzi che possano trasformare un intero guardaroba. Volete essere eleganti senza sforzo? Date un’occhiata a questi! Per vestirvi bene e andare sul sicuro, scegliete sempre il nero. Vestirsi in total black, infatti, è sempre sinonimo di eleganza. Una vera e propria garanzia di gusto. Indossate il nero da capo a piedi, da capo a piedi, partendo dalla giacca fino ad arrivare alle scarpe. Per essere eleganti, scegliete la camicia. Un capo decisamente formale, in grado di valorizzare ogni tipo di abbinamento. Anche un semplice jeans, avrà un valore diverso, vedrete! Scegliete poi una giacca, abbinatela ...

