Xi Jinping: «Se un paese è democratico o meno lo stabilisce il suo popolo» (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Nuova democrazia». Mao Zedong chiamava così il futuro che si era immaginato per la nascente Repubblica Popolare Cinese. E «democrazia» è un termine che la Cina non ha mai smesso di utilizzare per descrivere se stessa. Lo ha fatto spesso Xi Jinping, che ne ha forgiato la sua versione sin dall'alba del suo primo mandato presidenziale, descrivendo un processo consultivo e deliberativo intrapartitico che si poggia su un pilastro retorico della millenaria cultura cinese: la meritocrazia. All'alba della rincorsa al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

