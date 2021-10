Un aggiornamento dell’app Pixel Stand svela molto sulla nuova versione in arrivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'ultimo aggiornamento dell'app Pixel Stand ha portato il Material You mentre sono state scoperte alcune novità per i Google Pixel 6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'ultimodell'appha portato il Material You mentre sono state scoperte alcune novità per i Google6 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Un aggiornamento dell’app Pixel Stand svela molto sulla nuova versione in arrivo - zazoomblog : Un aggiornamento dell’app Samsung Health fa infuriare alcuni utenti - #aggiornamento #dell’app #Samsung - TuttoAndroid : Un aggiornamento dell’app Samsung Health fa infuriare alcuni utenti - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con l'ultimo aggiornamento dell'app 'Stadia' per iOS sono stati introdotti i controlli touch. #Apple #Google #App #AppS… - Vittorino1806 : Con l'ultimo aggiornamento dell'app 'Stadia' per iOS sono stati introdotti i controlli touch. #Apple #Google #App… -

Ultime Notizie dalla rete : aggiornamento dell’app Verifiche Green pass: firmato il DPCM sulle nuove app Fiscoetasse