Thuram ribatte a Materazzi | «Non capisce cos’è la discriminazione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lilian, al Salone del Libro di Torino, ha risposto all’ex difensore dell’Inter, ma non solo: ecco le sue parole (inviato di Juvenutsnews24 al Salone del Libro di Torino) – L’ex difensore della Juve, Lilian, è intervenuto durante il Salone del Libro di Torino. Le sue dichiarazioni. IL LIBRO – «Vedete perché ho scritto il libro? Il mondo è rotondo, e il libro è per cambiare il punto di vista. Non si nasce bianco: si diventa. Perché si dice bianco? Perché si dice nero? Bisogna conoscere la storia. C’è qualcosa dietro. Racconta la gerarchia dei secoli. Questo libro racconta la gerarchia più vecchia, uomini solo donne. Il razzismo nella nostra società è dovuta a una storia. Per lottare bisogna conoscere la storia». PARLARE DI RAZZISMO – «In Italia è una novità, in Francia lo si fa da anni. Parlare crea confusione, c’è chi non è ...