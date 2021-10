Superbonus: Miceli (Cnappc), ‘Antitrust in campo? Certo, si rischia crisi più grave del 2008’ (Di venerdì 15 ottobre 2021) ”Con la spirale dei prezzi attuali è chiaro che ci sono speculazioni e il rischio è che una volta finito il Superbonus, nel 2023 tutta la filiera legata all’edilizia, dalle imprese ai produttori ai tecnici e ai professionisti si vedrà risucchiata in una spirale di perdite, e riprenderà il circolo negativo di crisi antecedente al Superbonus”. Così Francesco Miceli, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, interviene dopo la richiesta del presidente dell’Ance Gabriele Buia che chiede l’intervento dell’Antitrust per evitare che con l’aumento delle materie prime vi siano speculazioni con ripercussioni negative sul settore edilizio nel lungo termine. ”Quando legno e ferro aumentano di prezzo a questi ritmi -dice all’Adnkronos- è chiaro che ci troviamo di fronte a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) ”Con la spirale dei prezzi attuali è chiaro che ci sono speculazioni e il rischio è che una volta finito il, nel 2023 tutta la filiera legata all’edilizia, dalle imprese ai produttori ai tecnici e ai professionisti si vedrà risucchiata in una spirale di perdite, e riprenderà il circolo negativo diantecedente al”. Così Francesco, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, interviene dopo la richiesta del presidente dell’Ance Gabriele Buia che chiede l’intervento dell’Antitrust per evitare che con l’aumento delle materie prime vi siano speculazioni con ripercussioni negative sul settore edilizio nel lungo termine. ”Quando legno e ferro aumentano di prezzo a questi ritmi -dice all’Adnkronos- è chiaro che ci troviamo di fronte a ...

