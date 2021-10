Scilla è ' Plastic free' | consegnate le borracce multiuso

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Reggio ha preso parte alla bella giornata di festa e sensibilizzazione che si è svolta ainsieme a tantissimi giovani studenti che si sono ritrovati in piazza San Rocco per vivere la cerimonia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scilla Plastic

StrettoWeb

...è svolta ainsieme a tantissimi giovani studenti che si sono ritrovati in piazza San Rocco per vivere la cerimonia di consegna delle borracce multiuso nell'ambito del progetto "......svolge con i suoi alunni in particolare quelli che hanno portato una sua classe ad essere... Saranno infine stati premiati adomani mattina durante l'ultima giornata di presenza in ...Reggio ha preso parte alla bella giornata di festa e sensibilizzazione che si è svolta a Scilla insieme a tantissimi giovani studenti che si sono ritrovati in ...