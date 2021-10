Sampdoria | infortunio Damsgaard | quattro partite a rischio per il danese

Leggi su calcionews24

L'infortunio di Damsgaard subito in Nazionale complica i piani della Sampdoria: il derby potrebbe saltare. Pessime notizie per la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Mikkel Damsgaard, tornato dagli impegni con la Danimarca, si è sottoposto a tutti gli esami strumentali di rito che hanno confermato una lesione al flessore. Il blucerchiato non partirà per Cagliari. Purtroppo l'assenza non si limiterà alla partita in terra sarda, ma si estenderà sicuramente alla gara casalinga contro lo Spezia. E restano anche in dubbio le partite contro Atalanta e Torino. Se così dovesse andare, come riporta Il Secolo XIX, Damsgaard sarebbe costretto a uno stop di un mese e rientrerebbe dopo la sosta del 14 novembre.