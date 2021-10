Salvini | reddito cittadinanza da rivedere | dl fisco ok se taglia tasse

Advertising

Per Giorgia Meloni i percettori deldi cittadinanza sono paragonabili a dei tossicodipendenti a cui lo Stato passa il 'metadone'. Per Matteosono parassiti che non vogliono lavorare. ...Intanto Matteogiura battaglia. Il leader della Lega promette che suldi cittadinanza si interverrà, garantendolo a chi non può lavorare e a chi è in difficoltà economica: " Il ...Forza Italia, Lega e Italia Viva hanno chiesto profonde modifiche, ma M5S e Pd hanno fatto muro. Scontro tra Giorgetti e Patuanelli: ecco cosa è successo ...Il Reddito di cittadinanza, che nel dl fiscale è stato rifinanziato, per ora non cambia. Nonostante le pressioni che sono state fatte dai ministri del centrodestra e di Italia viva al presidente del C ...