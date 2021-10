“Questo non è giornalismo…”: il colpo di teatro dell’ospite a ‘Piazzapulita’ – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sa che diversi salotti televisivi, soprattutto di carattere politico, sono una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi istante, e molto spesso Questo accade nei programmi di La7. E se c’è capitato di raccontare di momenti di tensione durante il programma di Lilli Gruber, stavolta è toccato a ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli. Leggi anche -> “Viene dalla destra neofascista”: Michetti e la Meloni non ci stanno e replicano alla Gruber Nella puntata di ieri sera a ‘Piazzapulita’ si stava discutendo relativamente all’inchiesta realizzata da Fanpage.it circa legami tra l’estrema destra e Lega e Fratelli d’Italia. In studio, oltre al conduttore, c’erano anche Guido Crosetto (co-fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, al momento ai margini della politica), la sardina Mattia Santori e il dem Giuseppe ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sa che diversi salotti televisivi, soprattutto di carattere politico, sono una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi istante, e molto spessoaccade nei programmi di La7. E se c’è capitato di raccontare di momenti di tensione durante il programma di Lilli Gruber, stavolta è toccato adi Corrado Formigli. Leggi anche -> “Viene dalla destra neofascista”: Michetti e la Meloni non ci stanno e replicano alla Gruber Nella puntata di ieri sera asi stava discutendo relativamente all’inchiesta realizzata da Fanpage.it circa legami tra l’estrema destra e Lega e Fratelli d’Italia. In studio, oltre al conduttore, c’erano anche Guido Crosetto (co-fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, al momento ai margini della politica), la sardina Mattia Santori e il dem Giuseppe ...

