Protesta Porto Trieste: oltre 1000 persone radunate alle 7 di mattina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono già cieca 1000 le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L’accesso fino ad ora è consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. Sono tante comunque le persone che stanno arrivando dalle 7.00 in poi. “Chi vuole lavorare lo fa”. Sono le parole di Stefano Puzzer, il leader della Protesta no Green Pass in corso al Porto di Trieste. Il Coordinamento dei lavoratori portuali aveva annunciato a ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono già ciecaleraggruppate davanti al Varco 4 deldi, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L’accesso fino ad ora è consentito ma i camion che arrivano, magari daconfine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. Sono tante comunque leche stanno arrivando d7.00 in poi. “Chi vuole lavorare lo fa”. Sono le parole di Stefano Puzzer, il leader dellano Green Pass in corso aldi. Il Coordinamento dei lavoratori portuali aveva annunciato a ...

