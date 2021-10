Porto di Trieste: è iniziato il presidio dei “no green pass” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle 6.00 di questa mattina, è iniziato presso il molo 7 del Porto di Trieste, il presidio dei “no green pass”. Disposti 230 agenti che stanno provvedendo alla sorveglianza. Si attendono sviluppi in giornata. E’ iniziato il presidio dei “no green pass” presso il molo 7 del Porto di Trieste. E’ iniziato, intorno alle 6.00 di questa mattina, presso Porto di Trieste, precisamente al varco del Molo 7, il presidio dei “no green pass”. La protesta è contro l’obbligatorietà del green pass, ma i manifestanti rifiutano anche i tamponi gratuiti. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dalle 6.00 di questa mattina, èpresso il molo 7 deldi, ildei “no”. Disposti 230 agenti che stanno provvedendo alla sorveglianza. Si attendono sviluppi in giornata. E’ildei “no” presso il molo 7 deldi. E’, intorno alle 6.00 di questa mattina, pressodi, precisamente al varco del Molo 7, ildei “no”. La protesta è contro l’obbligatorietà del, ma i manifestanti rifiutano anche i tamponi gratuiti. Non ...

