PIF | l’investimento italiano e quel legame con l’Inter

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un filo nerazzurro collega il fondo saudita PIF, la casa automobilistica di super lusso Pagani e. Le voci degli ultimi giorni su un possibile interessamento del Public Investment Fund per la società oggi in mano a Suning hanno riacceso le discussioni, ma il club nerazzurro nel caso non sarebbe il primo investimento saudita in L'articolo