(Di venerdì 15 ottobre 2021) I corpi senza vita di uned unasono statiquesta mattina in un appartamento di via Tagliamento, a, nel Pescarese. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio.La testimonianza dei viciniAd allertare il 112 sarebbero stati i vicini didopo aver sentito delle urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di, i sanitari del 118 e il magistrato di turno. Secondo quanto si è appreso la coppia era di origini straniere. L’di circa 50 anni, stamani avrebbe portato il figlio a scuola e poi, una volta rientrato a, avrebbe strangolato la compagna in seguito all’ennesimo litigio. Subito dopo si sarebbe tolto la vita con un coltello.

Advertising

SkyTG24 : Pescara, trovati in casa a Montesilvano i cadaveri di un uomo e una donna - GiornalediMonte : Pescara/Pineta dannunziana. Il primo passo: rimozione di rifiuti e ruderi trovati nel Comparto 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara trovati

... dà fuoco alla moglie dopo una lite Taranto, uomo uccide la compagna e tenta il suicidio: le ha tagliato la gola con un taglierino, uomo e donnamorti in casa I due corpi sono stati ...Orrore a Montesilvano , in provincia di, dove un uomo e una donna di circa 50 anni sono statimorti in una casa in via Tagliamento. A lanciare l'allarme, secondo le prime informazioni, sarebbero stati i vicini di casa dopo ...I corpi senza vita di un uomo ed una donna sono stati trovati questa mattina in un appartamento di via Tagliamento, a Montesilvano, nel Pescarese. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi ...PESCARA - Martedì 12 ottobre la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un camerunense classe ’94, che si sarebbe reso autore di una ...