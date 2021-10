OSS EUROBET | 83% vede Inter battere la Lazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - Roma, 15 ottobre 2021 – Ritorna il campionato dopo la sosta per permettere la fase conclusiva della Nations League. Una pausa che ha visto l'Italia di Mancini uscire sconfitta dopo 37 turni - record mondiale assoluto - ma parzialmente consolata dal successo sul Belgio: Il terzo posto è stato prezioso per accumulare punti utili a diventare testa di serie nel sorteggio per la fase finale dei Mondiali 2022, confidando nella qualificazione a danno della Svizzera. Saranno settimane particolarmente intense per le squadre impegnate nelle coppe europee, con una partita ogni tre giorni e sfide al vertice. Il prossimo turno in particolareSimone Inzaghi confrontarsi per la prima volta da avversario con la suasul campo della, squadra che lo ha visto protagonista prima da giocatore e poi da allenatore. Secondo i ...