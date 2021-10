Non avevano il Green pass: 'Carabinieri sfrattati dalle caserme' (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Carabinieri senza Green pass sfrattati dalle caserme". E' la denuncia di un sindacato, dopo che l'obbligo del certificato verde ha introdotto oggi una novità che non riguarda solo la Benemerita ma ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 ottobre 2021) "senza". E' la denuncia di un sindacato, dopo che l'obbligo del certificato verde ha introdotto oggi una novità che non riguarda solo la Benemerita ma ...

Advertising

CottarelliCPI : Come scrive il Foglio, tutti (compreso Lega e FdI) avevano votato la legge delega per la riforma del catasto nel 20… - OLandsknecht : Mi ero scordato che i Della Valle avevano sia bloccato la cessione di Toni per la cifra allora record di 31 milioni… - tomlupi75 : @Anchelatuafacc Oddio, non ti avevano avvisato? ?????? - ANTIR0MXNT1C : a esibirmi su quella piattaforma sarebbe tremato il culo pure a me che non soffro di vertigini cosa stracazzo aveva… - Testament73 : RT @AsimmetrieOrg: @borghi_claudio 'I minibot i nemici all'interno li deridevano, ma all'estero erano presi più sul serio perchè ne avevano… -