No green pass in piazza, la manifestazione al Circo Massimo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stessa data in tutta Italia, luogo di ritrovo diverso di città in città. A Roma, l’appuntamento per il popolo dei contrari al certificato verde era fissato in mattinata al Circo Massimo. Dove si sono ritrovati sulle note dell’Inno di Mameli, tra cori contro i giornalisti, slogan roboanti e stelle di David che paragonano i lavoratori sprovvisti di passaporto vaccinale con i cittadini di religione ebraica segregati dopo le leggi razziali del 1938. Per alcuni è ancora fresco il ricordo di quanto successo a margine della manifestazione di sabato scorso, l’assalto alla sede della Cgil da parte di Forza nuova e del suo leader romano, Giuliano Castellino: “Sabato scorso c’ero” dice qualcuno presente in piazza anche oggi. “Una manifestazione pacifica è stata strumentalizzata da un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stessa data in tutta Italia, luogo di ritrovo diverso di città in città. A Roma, l’appuntamento per il popolo dei contrari al certificato verde era fissato in mattinata al. Dove si sono ritrovati sulle note dell’Inno di Mameli, tra cori contro i giornalisti, slogan roboanti e stelle di David che paragonano i lavoratori sprovvisti diaporto vaccinale con i cittadini di religione ebraica segregati dopo le leggi razziali del 1938. Per alcuni è ancora fresco il ricordo di quanto successo a margine delladi sabato scorso, l’assalto alla sede della Cgil da parte di Forza nuova e del suo leader romano, Giuliano Castellino: “Sabato scorso c’ero” dice qualcuno presente inanche oggi. “Unapacifica è stata strumentalizzata da un ...

